Поліція відкрила справу через обвал будинку в Харкові

У будинку на проспекті Гагаріна, що в Основ'янському районі Харкова, раптово обвалилася стіна. За розслідування справи вже взялися місцеві правоохоронці.

Інцидент трапився 4 січня. Відповідне повідомлення надійшло до поліцейських об 11:30. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники.

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Будівлю планували знести найближчим часом

Правоохоронцям вдалося встановити, що у будівлі розташовувались офісні приміщення. Вона готувалася під знесення та не використовувалась. Поліція відкрила справу за статтею про порушення правил, які стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Обійшлося без жертв

Санкція статті передбачає до 5 років у в'язниці, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На щастя, постраждалих та жертв вдалося уникнути. У місцевому управлінні ДСНС раніше розповіли, що у будівлі були люди, але вони встигли вийти на вулицю.



Фото з місця обвалу / Колаж 24 каналу

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