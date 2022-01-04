Поліція відкрила справу через обвал будинку в Харкові
Джерело:поліція Харківщини
У будинку на проспекті Гагаріна, що в Основ'янському районі Харкова, раптово обвалилася стіна. За розслідування справи вже взялися місцеві правоохоронці.
Інцидент трапився 4 січня. Відповідне повідомлення надійшло до поліцейських об 11:30. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники.
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Будівлю планували знести найближчим часом
Правоохоронцям вдалося встановити, що у будівлі розташовувались офісні приміщення. Вона готувалася під знесення та не використовувалась. Поліція відкрила справу за статтею про порушення правил, які стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.Зверніть увагу! Санкція статті передбачає до 5 років у в'язниці, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Обійшлося без жертв
На щастя, постраждалих та жертв вдалося уникнути. У місцевому управлінні ДСНС раніше розповіли, що у будівлі були люди, але вони встигли вийти на вулицю.
Фото з місця обвалу / Колаж 24 каналу
Моторошний обвал будинку у Львові
- Влітку 2021 року у самому центрі Львова обвалилася стіна нежитлового будинку. Інцидент трапився на вулиці Руській.
- У той момент у будівлі працював молодий хлопець. Він зазнав травми, які виявилися несумісними із життям.
- За словами місцевих мешканців, поруч з місцем трагедії – житлові будинки. Коли стався обвал, люди почули шум.