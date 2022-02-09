Поїхав на заробітки та став шпигуном: СБУ викрила харків'янина, який працював на Росію

На Харківщині СБУ викрила чоловіка, який працював на російські спецслужби. Зловмисника завербували, коли він був на заробітках.

При цьому щодо нього застосовували жорсткий психологічний тиск. Про викриття злочинної діяльності на користь ворога повідомили 8 лютого.

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Мав збирати дані про армію

У Росії від українця вимагали лише одне. Він мав збирати й передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони.

Проте шпіонаж для країни-агресора не вдався. Адже незаконну діяльність швидко помітила контррозвідка Служби безпеки України.

Що загрожує за такі дії

Щоб змусити нашого земляка виконувати вказівки, спецслужбісти Росії не нехтували й погрозами застосування репресій. Мовилося про родичів чоловіка, які залишилися в тоталітарній країні.

Наразі цю справу розслідують за статтею про державну зраду у формі шпигунства. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає вкрай суворе покарання – від 12 до 15 років ув'язнення. Також у зловмисника можуть конфіскувати майно.

Нещодавно була схожа історія

26 січня затримали жительку Харкова, яка в інший спосіб працювала з Росією. Правоохоронці встановили, що ця жінка продавала зброю громадянам держави-агресора.

У неї вилучили деталі від автоматичної зброї та гвинтівок. Тепер підозрюваній загрожує кілька років в'язниці за замах на контрабанду.

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