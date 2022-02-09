При цьому щодо нього застосовували жорсткий психологічний тиск. Про викриття злочинної діяльності на користь ворога повідомили 8 лютого.

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Мав збирати дані про армію

У Росії від українця вимагали лише одне. Він мав збирати й передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони.

Проте шпіонаж для країни-агресора не вдався. Адже незаконну діяльність швидко помітила контррозвідка Служби безпеки України.

Зверніть увагу! Щоб змусити нашого земляка виконувати вказівки, спецслужбісти Росії не нехтували й погрозами застосування репресій. Мовилося про родичів чоловіка, які залишилися в тоталітарній країні.

Що загрожує за такі дії

Наразі цю справу розслідують за статтею про державну зраду у формі шпигунства. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає вкрай суворе покарання – від 12 до 15 років ув'язнення. Також у зловмисника можуть конфіскувати майно.

Нещодавно була схожа історія

26 січня затримали жительку Харкова, яка в інший спосіб працювала з Росією. Правоохоронці встановили, що ця жінка продавала зброю громадянам держави-агресора.

У неї вилучили деталі від автоматичної зброї та гвинтівок. Тепер підозрюваній загрожує кілька років в'язниці за замах на контрабанду.

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