При цьому щодо нього застосовували жорсткий психологічний тиск. Про викриття злочинної діяльності на користь ворога повідомили 8 лютого.
Раніше Постачали Росії деталі винищувачів: викрили схему харківського держпідприємства
Мав збирати дані про армію
У Росії від українця вимагали лише одне. Він мав збирати й передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони.
Проте шпіонаж для країни-агресора не вдався. Адже незаконну діяльність швидко помітила контррозвідка Служби безпеки України.
Що загрожує за такі дії
Наразі цю справу розслідують за статтею про державну зраду у формі шпигунства. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає вкрай суворе покарання – від 12 до 15 років ув'язнення. Також у зловмисника можуть конфіскувати майно.
Нещодавно була схожа історія
26 січня затримали жительку Харкова, яка в інший спосіб працювала з Росією. Правоохоронці встановили, що ця жінка продавала зброю громадянам держави-агресора.
У неї вилучили деталі від автоматичної зброї та гвинтівок. Тепер підозрюваній загрожує кілька років в'язниці за замах на контрабанду.