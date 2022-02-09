При этом в отношении него применяли жесткое психологическое давление. О разоблачении преступной деятельности в пользу врага сообщили 8 февраля.

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Должен был собирать данные об армии

В России от украинца требовали только одно. Он должен был собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны.

Однако шпионаж для страны-агрессора не удался. Ведь незаконную деятельность быстро заметила контрразведка Службы безопасности Украины.

Обратите внимание! Чтобы заставить нашего земляка выполнять указания, спецслужбисты России не пренебрегали и угрозами применения репрессий. Говорилось о родственниках мужчины, которые остались в тоталитарной стране.

Что грозит за такие действия

Сейчас это дело расследуют по статье о государственной измене в форме шпионажа. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает крайне суровое наказание – от 12 до 15 лет заключения. Также у злоумышленника могут конфисковать имущество.

Недавно была похожая история

26 января задержали жительницу Харькова, которая другим способом работала с Россией. Правоохранители установили, что эта женщина продавала оружие гражданам государства-агрессора.

У нее изъяли детали от автоматического оружия и винтовок. Теперь подозреваемой грозит несколько лет тюрьмы за покушение на контрабанду.

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