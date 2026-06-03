Вгатили безпілотниками: удар ворога по Рокитному забрав життя двох людей
Вдень 3 червня російські війська завдали удару безпілотниками по Харківщині. Під прицілом опинилось село Рокитне Нововодолазької громади.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Які наслідки удару по Рокитному?
Близько 12 ранку 3 червня стало відомо, що російські безпілотники вгатили по селу Рокитне Нововодолазької громади.
За попередньою інформацією загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.
Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до шести, серед них – 17-річний хлопець. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.
Окрім того, дрони поцілили по території фермерського господарства. Внаслідок удару в селі спалахнула пожежа – вогонь охопив приватний житловий будинок, запаси сіна та господарську споруду.
Синєгубов повідомив, що наразі на місці подій працюють екстрені служби.
Нагадаємо, дещо раніше ворог обстріляв Харків – по допомогу до медиків звернулось шестеро осіб, зокрема чоловіки віком 18, 66, 68 років і жінка 58 років зазнали вибухових травм і поранень склом, а 53-річний чоловік і 75-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.
Внаслідок влучання дрону по Основ'янському району сталось загоряння уламків апарату.
Два влучання БпЛА зафіксували в Холодногірському районі Харкова. Там спалахнула автівка.
Також пожежа через удар дрону зайнялась в селищі Коротич Пісочинської громади.