Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Які наслідки удару по Рокитному?

Близько 12 ранку 3 червня стало відомо, що російські безпілотники вгатили по селу Рокитне Нововодолазької громади.

За попередньою інформацією загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.

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Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до шести, серед них – 17-річний хлопець. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.

Окрім того, дрони поцілили по території фермерського господарства. Внаслідок удару в селі спалахнула пожежа – вогонь охопив приватний житловий будинок, запаси сіна та господарську споруду.

Синєгубов повідомив, що наразі на місці подій працюють екстрені служби.

Нагадаємо, дещо раніше ворог обстріляв Харків – по допомогу до медиків звернулось шестеро осіб, зокрема чоловіки віком 18, 66, 68 років і жінка 58 років зазнали вибухових травм і поранень склом, а 53-річний чоловік і 75-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Внаслідок влучання дрону по Основ'янському району сталось загоряння уламків апарату.

Два влучання БпЛА зафіксували в Холодногірському районі Харкова. Там спалахнула автівка.

Також пожежа через удар дрону зайнялась в селищі Коротич Пісочинської громади.