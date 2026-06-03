Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Смотрите также Разбили грузовик и помещение: враг ударил дронами по Одесской области

Какие последствия удара по Ракитному?

Около 12 утра 3 июня стало известно, что российские беспилотники ударили по селу Ракитное Нововодолажской общины.

По предварительной информации погибли два человека, еще трое получили ранения.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Впоследствии в ОВА уточнили, что количество пострадавших возросло до шести, среди них – 17-летний парень. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, дроны попали по территории фермерского хозяйства. В результате удара в селе вспыхнул пожар – огонь охватил частный жилой дом, запасы сена и хозяйственную постройку.

Синегубов сообщил, что сейчас на месте событий работают экстренные службы.

Напомним, несколько ранее враг обстрелял Харьков – за помощью к медикам обратилось шесть человек, в частности мужчины в возрасте 18, 66, 68 лет и женщина 58 лет получили взрывные травмы и ранения стеклом, а 53-летний мужчина и 75-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

В результате попадания дрона по Основянскому району произошло возгорание обломков аппарата.

Два попадания БпЛА зафиксировали в Холодногорском районе Харькова. Там вспыхнула машина.

Также пожар из-за удара дрона занялся в поселке Коротич Песочинской громады.