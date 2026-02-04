Другу ніч поспіль Росія б'є по Харкову касетними снарядами: які наслідки страшних ударів

Вночі 4 лютого Росія знову атакувала Харків і передмістя ракетами та безпілотниками. Ворог завдав ударів по інфраструктурних об'єктах та по приватному сектору. Є пошкодження будівель.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що, за даними правоохоронців, одна касета не розірвалася. Саперам довелося розміновувати її, щоб люди могли повернутися до своїх домівок.

"У нас вночі били й по місту, й по передмістю ракетами та безпілотниками. Спочатку удари о пів на першу ночі, потім близько другої ночі. Це Салтівський район. Били з "Торнадо-С", з РСЗВ. Другу ніч поспіль б'ють, використовуючи саме касетні снаряди", – сказала вона.

Згодом були удари по іншому району Харкова. Для атаки ворог використав безпілотники "Молнії". Окупанти намагалися бити по інфраструктурі.

На щастя, немає людей, які серйозно постраждали. Однак є пошкодження об'єктів інфраструктури та приватних будинків. Ще вночі усе почали ремонтувати та ліквідовувати наслідки.

