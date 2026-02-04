Другу ніч поспіль Росія б'є по Харкову касетними снарядами: які наслідки страшних ударів
- Росія продовжує атакувати Харків і передмістя ракетами та безпілотниками, другу ніч поспіль била касетними снарядами.
- Були влучання по інфраструктурі та приватному сектору, пошкодження будівель вже почали усувати.
Вночі 4 лютого Росія знову атакувала Харків і передмістя ракетами та безпілотниками. Ворог завдав ударів по інфраструктурних об'єктах та по приватному сектору. Є пошкодження будівель.
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що, за даними правоохоронців, одна касета не розірвалася. Саперам довелося розміновувати її, щоб люди могли повернутися до своїх домівок.
"У нас вночі били й по місту, й по передмістю ракетами та безпілотниками. Спочатку удари о пів на першу ночі, потім близько другої ночі. Це Салтівський район. Били з "Торнадо-С", з РСЗВ. Другу ніч поспіль б'ють, використовуючи саме касетні снаряди", – сказала вона.
Згодом були удари по іншому району Харкова. Для атаки ворог використав безпілотники "Молнії". Окупанти намагалися бити по інфраструктурі.
На щастя, немає людей, які серйозно постраждали. Однак є пошкодження об'єктів інфраструктури та приватних будинків. Ще вночі усе почали ремонтувати та ліквідовувати наслідки.
Росія атакує Харків: останні новини
У ніч на 3 лютого росіяни атакували Харків. Одна з провідних ТЕЦ Харкова значно пошкоджена. У міськраді заявили, що відновити роботу цієї ТЕЦ в нинішніх умовах неможливо.
Вдень 3 лютого у Харкові був приліт російського БпЛА по багатоповерхівці. Безпілотник влучив по району щільної житлової забудови Салтівського району. Спалахнули квартири з 2 по 5 поверхи. Унаслідок ворожого удару постраждали 7 осіб.
Вночі 4 лютого ракетний удар припав на житлові будинки. Ворог завдав двох ракетних ударів. Один був у найближчому передмісті, інший – у Салтівському районі. Також там було влучання БпЛА. На щастя, без постраждалих. Також дрон вдарив по об'єкту інфраструктури у Київському районі, без постраждалих.