Росія вгатила по АЗС у Харкові

Росія атакувала щонайменше чотири райони Харкова за допомогою ударних безпілотників. В одному з них під ворожий удар потрапила автозаправна станція.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Які наслідки атаки на Харків?

Міський голова повідомив про низку влучань в Основ'янському, Слобідському, Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. В останньому з них російський безпілотник вдарив по автозаправній станції.

Влучання ворожого безпілоника "Молнія" по АЗС в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються,

– написав він.

Інформації про загиблих або постраждалих у цьому районі станом на момент публікації не оприлюднювали. Наразі додаткових деталей цього удару місцева влада не вказує. Вочевидь подробиці будуть згодом.

Що відомо про пошкодження в інших районах?

Раніше повідомляли, що в Основ'янському районі пошкоджено скління садового центру гіпермаркету, а також два автобуси і легковий автомобіль. Водночас у Слобідському районі вибиті вікна у багатоповерхівках.

Також у цьому районі на відкритій території загорілися дерева. У Немишлянському районі зафіксовано влучання, постраждала 1 людина, пошкоджено вікна та дахи щонайменше 25 приватних будинків у цій частині міста.