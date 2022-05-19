Росіяни не знищать нас та дух Сковороди, – директорка зруйнованого музею на Харківщині

На Харківщині окупанти під час обстрілу вночі 7 травня знищили Національний музей імені Григорія Сковороди. Однак російським загарбникам ніколи не вдасться знищити дух українського народу.

Про це 24 каналу розповіла директорка зруйнованого Національного музею імені Григорія Сковороди Наталія Міцай.

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Що відомо про вибух

За словами директорки, тоді усе село Сковородинівка, де розташований музей, почуло вибух. У багатьох людей від вибуху вдома відчинилися двері та повилітали вікна.

Буквально за секунду підскочила моя невістка й сказала, що горить музей. Усю ніч там чергував мій син. Почуття не передати: біль за сина, біль за музей. Вони нас не знищать і дух Сковороди не знищать. Він говорив, що духовна зброя сильніша, аніж тілесна, а наш український дух не вбити. Ніхто не здолає нас,

– зазначила Наталія Міцай.

Рятувальникам довелося витягати сина директорки музею буквально з-під завалів, які палали. Медики діагностували в чоловіка травму ноги, тож після інциденту його госпіталізували.

Варто зауважити, що незадовго до вторгнення Росії у музеї зробили реставрацію. Однак усі витрачені гроші та зусилля місцевих жителів знищені.

Яким музей є зараз

На місці музею був маєток 18 століття. Саме в ньому останні роки свого життя працював Григорій Сковорода. Біля нього його й поховали. До слова, у 2022 році з дня народження філософа минає 300 років.

Найцінніші експонати колекції музею вдалося врятувати, адже їх заздалегідь перемістили в безпечне місце. Однак сама будівля зруйнована.

Зруйнований Національний музей імені Григорія Сковороди / Фото Анни Черненко, 24 канал

Знищення культурних пам'яток в Україні: що відомо

Російські окупанти знищують культурну спадщину України. Ворожі бомби руйнують музеї й бібліотеки, церкви й мечеті, університети й театри.

Через дії росіян постраждали багато культурних пам'яток на Сумщині. Зокрема, вони спалили будинок управителя маєтками Кеніга. Окупанти зробили це, коли відступали.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що станом на кінець квітня, Росія скоїла понад 240 воєнних злочинів проти осередків нашої культури.

Директорка зруйнованого музею на Харківщині розповіла про обстріл окупантів: дивіться відео