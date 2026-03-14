Оккупанты атаковали пригородный поезд на Харьковщине: известно о пострадавших
- В ночь на 14 марта российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине, где беспилотник попал в пригородный поезд, ранив машиниста и его помощника.
- Несмотря на обстрелы, движение железнодорожного транспорта продолжается, а пассажиры эвакуированы без жертв.
В ночь на 14 марта Россия атаковала регионы Украины дронами и ракетами. Под ударами оказались несколько областей. Известно, что оккупанты также атаковали железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине.
Известно, что среди пассажиров пострадавших нет. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Что известно о последствиях атаки?
Ночью 14 марта российские войска атаковали и объекты железнодорожной инфраструктуры. На Харьковщине беспилотник попал в пригородный поезд – пассажиры не пострадали, однако машинист и его помощник получили осколочные ранения, медики оказали им помощь на месте. Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Атака на пригородный поезд на Харьковщине / Фото из телеграмм-канала Алексея Кулебы
Накануне ночью в Криворожском районе дрон ударил по территории железнодорожной станции, где был поврежден локомотив, однако локомотивную бригаду успели эвакуировать.
Несмотря на обстрелы, эвакуацию пассажиров из-за угрозы атак и повреждения инфраструктуры, поезда продолжают курсировать. Движение железнодорожного транспорта продолжается.
В Укрзализныце сообщили, что из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будут курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной. Возможны оперативные изменения на Сумщине. Речь о рейсах:
- №6291 Огульцы – Полтава-Южная,
- №6354 Полтава-Южная – Огульцы,
- №6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин +1 час от графика,
- №7012/7011 Полтава-Южная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы.
Где еще фиксировали последствия вражеского удара в других городах Украины?
Массированная атака дронами и ракетами на Киевскую область 14 марта привела к многочисленным разрушениям и гибели людей. В Броварском районе погибло 3 человека, пострадали здания, в других районах также есть повреждения и пожары.
Известно, что в результате атаки на Киевскую область повреждена гражданская инфраструктура, а также объекты энергетики. Количество жертв в результате вражеского обстрела возросло до 4 человек, еще 15 пострадавших. Три человека находятся в тяжелом состоянии.
В Киеве, Черкасской и Черниговской областях введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов. Привычные графики почасовых отключений не действуют. О восстановлении энергоснабжения будет сообщено позже.