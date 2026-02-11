Вражеский БпЛА ударил по Богодухову: беременная мать погибших детей борется за жизнь
- 10 февраля в Богодухове от российской атаки беспилотником погибли трое детей и их отец, а беременная мать борется за жизнь.
- На территории Богодуховской громады объявлены дни траура с 11 по 13 февраля из-за смертельной атаки.
Около полуночи 10 февраля российские войска нанесли сокрушительный удар по частному жилому дому в Богодухове, что на Харьковщине. В результате удара погибли трое детей и их отец. За жизнь матери медики до сих пор борются.
Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.
Какие последствия атаки по Богодухову?
В результате российской атаки ударными беспилотниками по Богодухову, что на Харьковщине был полностью уничтожен частный жилой дом.
В нем проживала семья из пяти человек, которые только недавно из-за мер безопасности переехали из поселка Золочев.
Вражеский беспилотник, вероятно типа "Герань-2", унес жизни трех детей – двухлетней девочки и двух годовалых мальчиков. Погиб также их 34-летний отец.
К счастью, удалось спасти мать детей. Она находится на 35-й неделе беременности. Медики, которые сейчас борются за ее жизнь, говорят, что женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговой травмы, акубаротравмы и термических ожогов.
Кроме того, пострадала 74-летняя жительница соседнего дома – у нее диагностировали острую реакцию на стресс и гипертонический криз.
Мать и бабушка борются за жизнь под наблюдением врачей. Нет слов, чтобы утешить родных. Нет такой молитвы, которая бы вылечила сердце матери, потерявшей детей. Мы только можем быть рядом, разделить это бремя и запечатлеть в памяти каждое имя,
– написал городской голова.
Из-за смертельной атаки, которая унесла жизни жителей города, 11 – 13 февраля на территории Богодуховской громады объявлены дни траура.
В этот период в громаде отменят все развлекательные и массовые мероприятия. На административных зданиях, а также на зданиях предприятий и учреждений флаги будут приспущены в знак скорби.
Какие смертельные удары недавно нанесла Россия?
6 февраля Анастасия Пашкевич подвозила отца в село. Он приехал из-под Покровска на несколько дней. Когда девушка возвращалась домой, россияне ударили по машине "Ланцетом". Анастасия переехала в Сумскую область с Черниговщины, где пережила оккупацию.
10 февраля оккупанты ударили по Славянску. Погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка и ее мать. Один из домов был разрушен до фундамента. 16 человек ранены.
9 февраля российские беспилотники атаковали частный сектор Богодухова, разрушив жилой дом. Оккупанты убили в Богодухове женщину и 10-летнего мальчика. Их тела достали из-под завалов.