О начале рассмотрения дела в Червонозаводском суде сообщил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Важно Расследование ДТП с мажором В Харькове закончилось: он признал вину

Представитель родственников погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк обратил внимание на то, что в июле 2021 года судья Татьяна Янцовская вынесла приговор Харьковскому по делу о стрельбе в торговом центре. Она признала Харьковского виновным по статье 122 об умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Она назначила ему 2 года лишения свободы, но освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

Что известно об этом деле Еще в 2019 году подросток открыл стрельбу в ТЦ "Таврия В" на проспекте Гагарина в Харькове. Из приговора известно, что парень выстрелил из пневматического пистолета "KWC" в мать и брата своей знакомой. В результате стрельбы женщина получила повреждение щеки, а ее сын – ранение головы. В суде потерпевшая рассказала, что встречалась с Николаем обсудить его отношение к ее дочери, но начался конфликт.

На суде парень признал себя виновным. Потерпевшая просила взыскать с обидчика 27 тысяч гривен за материальный ущерб и 250 тысяч за моральный. Суд удовлетворил ее гражданский иск частично – назначил почти 8 тысяч гривен материального ущерба и 15 тысяч гривен морального.

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До 19 января сторона потерпевших будет решать, заявлять ли отвод судье Янцовской.

Мы только получили эту информацию. Будем с коллегами решать. Мы будем внимательно анализировать предыдущий приговор и в этом контексте смотреть, заявлять или не заявлять отвод,

– отметил Игорь Черняк.

Защитница виновника ДТП Инна Данилова сказала, что не знала, что дело будет рассматривать та же судья, что уже выносила приговор парню. По ее мнению, если это и так, причин для отвода судьи нет. Адвокат, которая ранее сообщала, что не получила доступа к делу, также отметила, что на данный момент ознакомилась с материалами производства.

Кратко об этой трагедии