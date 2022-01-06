Про початок розгляду справи у Червонозаводському суді повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Важливо Розслідування ДТП з мажором у Харкові закінчилося: він визнав провину

Представник родичів загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк звернув увагу на те, що у липні 2021 року суддя Тетяна Янцовська винесла вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. Вона визнала Харківського винним за статтею 122 про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Вона призначила йому 2 роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік.

Що відомо про цю справу Ще у 2019 році підліток зчинив стрілянину у ТЦ "Таврія В" на проспекті Гагаріна, що у Харкові. З вироку відомо, що хлопець вистрілив з пневматичного пістолета "KWC" у матір та брата своєї знайомої. Внаслідок стрілянини жінка отримала ушкодження щоки, а її син – поранення голови. У суді потерпіла розповіла, що зустрічалася з Миколою обговорити його ставлення до її доньки, але почався конфлікт.

На суді хлопець визнав себе винним. Потерпіла просила стягнути з кривдника 27 тисяч гривень за матеріальні збитки та 250 тисяч за моральні. Суд задовольнив її цивільний позов частково – призначив майже 8 тисяч гривень матеріальної шкоди та 15 тисяч гривень моральної.

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До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді Янцовській.

Ми тільки отримали цю інформацію. Будемо з колегами вирішувати. Ми будемо уважно аналізувати попередній вирок і в цьому контексті дивитися, чи заявляти, чи не заявляти відвід,

– зазначив Ігор Черняк.

Захисниця винуватця ДТП Інна Данилова сказала, що не знала, що справу розглядатиме та сама суддя, що вже виносила вирок хлопцю. На її думку, якщо це і так, причин для відводу судді немає. Адвокатка, яка раніше повідомляла, що не отримала доступу до справи, також зазначила, що на цей момент ознайомилася з матеріалами провадження.

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