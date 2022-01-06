Про початок розгляду справи у Червонозаводському суді повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
Важливо Розслідування ДТП з мажором у Харкові закінчилося: він визнав провину
Представник родичів загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк звернув увагу на те, що у липні 2021 року суддя Тетяна Янцовська винесла вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. Вона визнала Харківського винним за статтею 122 про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.
Вона призначила йому 2 роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік.
Що відомо про цю справуЩе у 2019 році підліток зчинив стрілянину у ТЦ "Таврія В" на проспекті Гагаріна, що у Харкові. З вироку відомо, що хлопець вистрілив з пневматичного пістолета "KWC" у матір та брата своєї знайомої. Внаслідок стрілянини жінка отримала ушкодження щоки, а її син – поранення голови. У суді потерпіла розповіла, що зустрічалася з Миколою обговорити його ставлення до її доньки, але почався конфлікт.
На суді хлопець визнав себе винним. Потерпіла просила стягнути з кривдника 27 тисяч гривень за матеріальні збитки та 250 тисяч за моральні. Суд задовольнив її цивільний позов частково – призначив майже 8 тисяч гривень матеріальної шкоди та 15 тисяч гривень моральної.
Справа про ДТП у Харкові: як на вибір судді відреагували потерпілі
До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді Янцовській.
Ми тільки отримали цю інформацію. Будемо з колегами вирішувати. Ми будемо уважно аналізувати попередній вирок і в цьому контексті дивитися, чи заявляти, чи не заявляти відвід,
– зазначив Ігор Черняк.
Захисниця винуватця ДТП Інна Данилова сказала, що не знала, що справу розглядатиме та сама суддя, що вже виносила вирок хлопцю. На її думку, якщо це і так, причин для відводу судді немає. Адвокатка, яка раніше повідомляла, що не отримала доступу до справи, також зазначила, що на цей момент ознайомилася з матеріалами провадження.
Коротко про цю трагедію
- 26 жовтня автомобіль, яким керував підліток, пролетів перехрестя на червоне світло та врізався в інший автомобіль. Внаслідок цього, водій Chevrolet загинув на місці події, а пасажири, які були в авто юного водія, потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.
- Очевидці розповіли, що на місці ДТП хлопець поводився досить зухвало. Він нібито погрожував поліцейським і казав, що його "відмажуть". Однак зловмисника майже одразу посадили до СІЗО без права внесення застави.
- Його батько заявляв, що син ні в чому не винен, а ЗМІ хочуть зробити з нього злочинця. Мати ж підозрюваного згодом сказала, що до підлітка в ізоляторі ставляться так же, як і до інших.