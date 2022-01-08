ДТП с 16-летним мажором в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь

Эксперты обнаружили алкоголь в крови погибшего в ДТП с 16-летним мажором в Харькове. Впрочем, правил дорожного движения он не нарушал.

Такую информацию предоставил журналистам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Речь идет о печально известной аварии на проспекте Гагарина с Николаем Харьковским.

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Результаты экспертизы

По словам представителя Харьковской прокуратуры, в крови Игоря Носова якобы обнаружили 3,65 промилле алкоголя. Это превышение допустимой нормы, которое тянет на административное правонарушение.

Из-за смерти водителя не могут привлечь к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,

– заявил Чубенко.

Однако водитель якобы не нарушал ПДД, и это не стало причиной смертельной аварии. Такую информацию подтвердила автотехническая экспертиза.

Экспертиза установила, что Игорь Носов погиб в результате многочисленных травм жизненно важных органов после того, как в его Chevrolet врезался Infiniti.

Чубенко также открестился от возможного использования этой информации для защиты несовершеннолетнего водителя. Он заверил, что следствие имеет достаточно фактов, чтобы доказать его вину.

ДТП с 16-летним мажором В Харькове

Жуткая авария произошла 26 октября вечером на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове. Несовершеннолетний водитель за рулем Infiniti пролетел на красный сигнал светофора и на скорости врезался в Chevrolet Aveo.



Автомобиль 16-летнего жителя Харькова на скорости врезался в Chevrolet Aveo / Фото прокуратуры Харькова

58-летний водитель Chevrolet не выжил. Пострадали также трое пассажиров Infiniti.

Известно, что в салоне вместе с 16-летним Николаем Харьковским находилась его ровесница и двое 19-летних мужчин. Их всех отвезли в больницу с травмами.

Задержание несовершеннолетнего мажора

Местные телеграм-каналы установили личность водителя. Выяснилось, что он из довольно богатой семьи и водительских прав у него не было.



Харьковский мажор ездил без водительских прав / Фото прокуратуры Харькова

В день ДТП он пытался скрыть преступление. Подросток якобы заявил в полицию об угоне его автомобиля. По этому делу открыли уголовное производство.

По факту совершения смертельного ДТП в полиции также завели дело. О подозрении парню сообщили на следующий день, 27 октября. В течение 2 месяцев суд постановил держать его под стражей.

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До конца 2021 года следствие изучало все обстоятельства дела, продолжались экспертизы. 31 декабря прокуроры передали материалы в суд. Они убеждены в том, что виновника аварии удастся привлечь к ответственности.

Позиция родственников погибшего

Ранее сын погибшего – Артем Носов – рассказал, что отец в тот день имел дела и успел повидаться с родней. Игоря Носова он описал как спокойного и уравновешенного водителя, который никогда не нарушал правил и не попадал в ДТП.

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После того как 16-летний водитель впервые заговорил в суде и публично извинился, Артем Носов заявил, что не верит в искренность его слов. Мол, тот сделал это "для галочки" и по указанию адвокатов.

Мужчина надеется, что суд назначит виновнику смертельного ДТП в Харькове жесточайшее наказание. Речь идет о 8 годах в колонии.