Едва не попали в ДТП: в Харькове троллейбус не пропустил скорую – видео с места происшествия

Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи пожаловались на водителей в Харькове. Водитель троллейбуса не захотел пропустить спецтранспорт на дороге.

Об инциденте стало известно вечером 25 января. Врачи харьковского Центра ЭМП выложили в сеть видео с регистратора в автомобиле скорой.

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Троллейбус не пропустил скорую

На видеозаписи видно, что водитель кареты скорой вез пациента в больницу. Об этом говорит, в частности, включенная сирена.

Спецавтомобиль пытался свернуть с боковой на главную дорогу в Харькове. Водители частных авто отдали ему преимущество в движении.

Когда автомобиль с медиками почти выехал на главную дорогу, мимо промчался городской троллейбус. Чудом бригаде скорой удалось избежать аварии.

Где ваша профессиональная водительская солидарность? Троллейбус – не трамвай, может и остановиться, когда этого требуют ПДД,

– отметили в Центре ЭМП.

Водитель троллейбуса даже не притормозил, когда едва не протаранил машину скорой помощи. К счастью, после медикам удалось спокойно выехать на главную дорогу и продолжить движение.

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Погиб ребенок

Другой случай с автомобилем скорой помощи произошел в Донецкой области. В Славянске умер 3-летний ребенок, поскольку медики не успели на вызов.

Известно, что в частном доме в начале декабря вспыхнул пожар. Врачи спешили на помощь, но приехали через 20 минут, потому что их не хотели пропускать водители на дороге.

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Соседи помогли вынести малыша на свежий воздух. У него были все признаки отравления продуктами горения, спасти ему жизнь не удалось.

Текст публикации в фейсбуке:

"А к водителю троллейбуса вопросы и замечания у нас все же есть! Где ваша профессиональная водительская солидарность?! Троллейбус – не трамвай, может и остановиться, когда этого требуют ПДД".