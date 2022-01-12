Гибель таксиста с женой в Харькове: каково состояние их маленьких детей
Источник:Суспільне
На окружной дороге в Харькове 12 января произошло смертельное ДТП с такси. В нем пострадали 2 трехлетних детей.
Впоследствии рассказали, в каком состоянии пострадавшие дети, которые остались сиротами. К сожалению, травмы у них действительно серьезные.
Заметьте ДТП на окружной Харькова: водителя KIA осенью трижды ловили пьяным за рулем, – адвокат
Состояние крайне тяжелое
Рассказал детали основатель службы такси "30-40" Руслан Сайфулин. Он рассказал, что за жизнь пациентов сейчас борются врачи. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.
А в горсовете Харькова назвали травмы детей:
- у мальчика – тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра;
- у девочки — переломы обоих бедер.
Мчался на большой скорости
В частности, об этом говорил основатель службы такси "30-40" Руслан Сайфулин. Он отметил, что его работник управлял арендованным Toyota Camry. Однако пользовался им с личной целью – перевозил свою семью.
Автомобиль тогда был не на линии, он использовал транспортное средство в личных целях. Это не запрещено. После чего он должен был приехать, пройти технический осмотр, медицинское освидетельствование и выйти на линию,
– сказал Сайфулин.
Также мужчина отметил, что скорость авто достигала 75 километров в час. Об этом свидетельствуют данные GPS-трекера, который был установлен в легковушке. Следует отметить, что детских кресел в салоне не было.
Главное об этой аварии
- На Окружной дороге лоб в лоб столкнулись такси и автомобиль KIA.
- Еще до приезда скорой сразу погибли оба водителя и жена таксиста.
- Пострадавших малышей доставили в больницу и начали проводить операции.
- У осиротевших детей еще остались бабушки и дедушки с обеих сторон.
- Водителя KIA ранее уже ловили на нарушениях ПДД и вождении навеселе.