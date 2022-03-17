О похищении Терещенко рассказал Олег Синегубов. Председатель ОВА отметил, что будет делать все возможное, чтобы пленного освободили.
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Терещенко вызвали на работу
Они вызвали его на свое рабочее место и потом под этим предлогом забрали в местный райотдел полиции – это по нашей информации,
– сообщил Синегубов.
Председатель ОВА говорит, что пока Терещенко держат именно в отделении. Пока оккупанты его не отпустили.
Отметим, что это не впервые оккупанты прибегают к похищению городских глав, которые не идут с ними на сотрудничество. Так был похищен, но впоследствии освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. Попал в руки оккупантов и городской глава Днепрорудного Евгений Матвеев.
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