Голова ОВА зазначив, що робитиме все можливе, аби полоненого звільнили.
Більше про це тут Окупанти взяли в полон мера Великобурлуцької громади на Харківщині – Віктора Терещенка
Терещенка викликали на роботу
Вони викликали його на своє робоче місце і потім під цим приводом забрали до місцевого райвідділку поліції – це за нашою інформацією,
– повідомив Синєгубов.
Голова ОВА каже, що поки Терещенка тримають саме у відділенні. Поки окупанти його не відпустили.
Зазначимо, що це не вперше окупанти вдаються до викрадення міських голів, які не йдуть з ними на співпрацю. Так було викрадено, але згодом звільнено мера Мелітополя Івана Федорова. Потрапив до рук окупантів і міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв.
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