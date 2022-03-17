Голова ОВА зазначив, що робитиме все можливе, аби полоненого звільнили.

Більше про це тут Окупанти взяли в полон мера Великобурлуцької громади на Харківщині – Віктора Терещенка

Терещенка викликали на роботу

Вони викликали його на своє робоче місце і потім під цим приводом забрали до місцевого райвідділку поліції – це за нашою інформацією,

– повідомив Синєгубов.

Голова ОВА каже, що поки Терещенка тримають саме у відділенні. Поки окупанти його не відпустили.

Зазначимо, що це не вперше окупанти вдаються до викрадення міських голів, які не йдуть з ними на співпрацю. Так було викрадено, але згодом звільнено мера Мелітополя Івана Федорова. Потрапив до рук окупантів і міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв.

Яка ситуація в Харкові 17 березня: відео