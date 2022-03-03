Об этом во время обращения вечером 3 марта заявил мэр Харькова Игорь Терехов. Чиновник уверен, что город обязательно победит.

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Огромная помощь Украины и мира

По словам Терехова, в Харьков идет огромная гуманитарная помощь – абсолютно из всех городов Украины. Также присоединились к такой инициативе и иностранные партнеры Украины.

Мы сразу же ее раздаем вам. Мы будем держаться. Мы выдержим это испытание. И мы обязательно победим. Потому что это город Харьков. Потому что мы – харьковчане, мы – вместе. И это самое главное,

– подчеркнул мэр Харькова.

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Полное обращение Игоря Терехова о ситуации в Харькове: смотрите видео

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