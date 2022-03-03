Про це під час звернення ввечері 3 березня заявив мер Харкова Ігор Терехов. Чиновник – упевнений, що місто обов’язково переможе.
Актуально Pуйнування від авіанальотів та бомбардувань: який вигляд має Харків після ночі
Величезна допомога України та світу
За словами Терехова, до Харкова йде величезна гуманітарна допомога – абсолютно зі всіх міст України. Також долучилися до такої ініціативи й іноземні партнери України.
Ми одразу ж її роздаємо вам. Ми будемо триматися. Ми витримаємо це випробування. І ми обов’язково переможемо. Тому що це місто Харків. Тому що ми – харків’яни, ми – разом. І це найголовніше,
– наголосив мер Харкова.
Важливо Жахливі втрати: на Харківщині через обстріли загинули вже 34 людини, майже 300 поранених
Повне звернення Ігоря Терехова про ситуацію в Харкові: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!