Додамо, що оборона Харкова також не слабшає, місто повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Жодних просування окупантів немає.

До теми Російська армія намагається дістатись північних околиць Києва

Вночі 3 березня людей попросили не виходити з укриттів, місто знову бомбардували.



Проте мешканці вірять в перемогу та додають, що місто все відбудує.

Додамо, що в Україні вже тиждень триває війна. Росія безжальна, вона кидає бомби та ракети на цивільне населення і одна з найбільш гарячих точок – Харків. Водночас російські пропагандисти розповідають, що нібито успішно їхні цинічні війська б'ються за Харків, але це брехня, заявив журналіст Юрій Бутусов.

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