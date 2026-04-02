Харьков снова терроризировали БПЛА: по городу много попаданий, вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Российские дроны атаковали Харьков, зафиксировано несколько попаданий в разных районах города. На местах ударов вспыхнули пожары.

Атака на город продолжается, вражеские дроны атакуют разные районы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Смотрите также Впервые Харьков атаковали реактивные вражеские БПЛА, – Терехов

Харьков подвергся атаке российских ударных беспилотников. Всего в городе есть несколько попаданий вражеских БПЛА. На местах отдельных ударов возникли пожары. Под атакой оказались не менее четырех районов Харькова – Новобаварский, Киевский, Салтовский и Основянский. Предварительно, говорится о по меньшей мере 20 попаданиях.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Новобаварском районе есть попадание дрона в огород, повреждены окна частного дома. Пострадали три человека, среди них – девочка 8 лет. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.

Также городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе фиксируют попадание вражеских БПЛА в Киевском и Основянском районах – там повреждено здание магазина, также пылает 4-этажное здание рядом. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий пожара.

В Основянском районе загорелось здание неработающей гостиницы, также поврежден храм. В результате вражеского удара пострадали 28-летняя женщина и 1-месячный мальчик, у обоих диагностировали острую реакцию на стресс.

Чуть позже Терехов сообщил об ударе вражеского "Шахеда" по Салтовскому району, детали относительно последствий уточняются.

Напомним, что Харьков находится под вражеской атакой с начала суток. Оккупанты атакуют город различными дронами. Известно, что во время атаки днем 2 апреля российский "Шахед" попал в жилой дом в Киевском районе Харькова, вызвав пожар на 2 и 3 этажах. В результате удара пострадали две женщины, 61 и 52 лет, которые получили взрывные травмы.

Какие регионы недавно подверглись атаке?