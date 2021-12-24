Судя по фотографиям, портрет политика женщина расположила зеркально на обеих сторонах голени. Чтобы продемонстрировать это, она даже сфотографировалась в довольно откровенной позе.

Интересное "Кернес жив": парень набил тату на лице в честь умершего мэра – фото, видео

"Любовь на всю жизнь"

Авторы сообщения с иронией отметили, что такой жест показал "любовь на всю жизнь" харьковчанки к мэру. Кроме того, они сравнили Терехова с "вождем", намекая на фанатичное увлечение портретами Ленина в СССР.

Женщина якобы похвасталась в соцсетях, что мэр Харькова обратил внимание на ее выходку и поставил лайк за преданность.



Женщина "украсила" ногу тату с портретом Терехова / Фото из телеграм-канала Magnolia TV

Тренды меняются

После смерти экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, в декабре 2020 года, горожанин Евгений Ивашко решил увековечить его память татуировкой на своем лице. Парень набил надпись "Кернес жив".

Однако уже в июне 2021 года он таки решил избавиться от нее и свел краску лазером.

Текст публикации Magnolia TV:

Когда любовь к своему вождю безгранична. Харьковчанка сделала тату на ноге... портрет мэра Харькова. Девушка пишет в соцсетях, что он уже успел увидеть отметку в соцсетях и заценил такую преданность. А что скажете вы, друзья? Как вам такая любовь на всю жизнь?