Судячи зі світлин, портрет політика жінка розташувала дзеркально – на обох сторонах гомілки. Аби продемонструвати це, вона навіть сфотографувалася у доволі відвертій позі.

Цікаве "Кернес жив": хлопець набив тату на обличчі на честь померлого мера – фото, відео

"Любов на все життя"

Автори допису з іронією зазначили, що такий жест засвідчив "любов на все життя" харків'янки до мера. Крім того, вони порівняли Терехова з "вождем", натякаючи на фанатичне захоплення портретами Леніна у СРСР.

Жінка буцімто похизувалася у соцмережах, що мер Харкова звернув увагу на її витівку й поставив вподобайку за відданість.



Жінка "прикрасила" ногу тату з портретом Терехова / Фото з телеграм-каналу Magnolia TV

Тренди змінюються

Після смерті ексмера Харкова Геннадія Кернеса, у грудні 2020 року, містянин Євген Івашко вирішив увічнити його пам'ять татуюванням на своєму обличчі. Хлопець набив напис "Кернес жив".

Однак уже в червні 2021 року він таки вирішив позбутися його і звів фарбу лазером.

Текст публікації Magnolia TV:

Коли любов до свого вождя безмежна. Харків'янка зробила тату на нозі … портрет мера Харкова. Дівчина пише в соцмережах, що він уже встиг побачити відмітку в соцмережах і зацінив таку відданість. А що скажете ви, друзі? Як вам така любов на все життя?