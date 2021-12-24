В Харькове пожар швейного цеха распространился на соседние здания: жуткие видео

В харьковском районе Новая Бавария 24 декабря вспыхнул пожар в одном из домов частного сектора. Впоследствии сообщили, что в доме функционировал швейный цех.

Подробнее об инциденте рассказали журналистам 24 Канала в ГСЧС Харьковщины. Там отмечали, что сообщение о происшествии поступило в 11:05.

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Локализовали довольно быстро

Загорелся частный дом на улице Гуковская. Когда спасатели прибыли, они установили, что загорелась только крыша. Впоследствии огонь распространился также на гараж и навес рядом. Общая площадь возгорания – 80 квадратных метров.

Пожарные смогли локализовать пламя менее чем через пол часа после прибытия. Хоть и пожар перестал распространяться, на его тушение понадобилось значительно больше времени. По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали.

Пожар в швейном цеху в Харькове: смотрите видео

Сгорел склад поролона

В местных телеграм-каналах обнародовали видео, на которых видно, что в момент пикового горения там шли клубы густого черного дыма. А уже в 12:40 опубликовали запись, на которой видно, что в это время там горели лишь небольшие элементы под навесом. "Суспільне" сообщило, что там хранили большое количество поролона в рулонах.

Последствия пожара швейного цеха: смотрите видео

Громкое событие недавно

В комплексе "Баттерфляй" в Винницкой области ночью 22 декабря вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали из комплекса примерно 60 человек, среди которых были 53 ребенка.

От травм после прыжка из окна погибла молодая девушка. Впоследствии сообщили, что она была уроженкой Крыма. Также через несколько дней погиб мужчина, выпрыгнувший из окна горящего здания. 23 декабря полицейские уже задержали арендатора базы.