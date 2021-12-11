В Харьковской области пьяный водитель влетел в 2 машины и магазин: фото с места происшествия
Источник:полиция Харьковской области
В городе Лозовая Харьковской области 11 декабря произошло тройное ДТП. Его виновником стал пьяный 32-летний водитель KIA.
Пьяный водитель ехал на большой скорости
Информация о ДТП поступила правоохранителям в 08:19. Известно, что правонарушитель ехал на большой скорости и хотел повернуть налево на заправку.
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Водитель не заметил автомобиль "Лада", который ехал по своей полосе. В результате произошло столкновение. В результате Киа отбросило в сторону магазина. Во время этого машина повредила припаркованный "ВАЗ".
Пьяный водитель повредил припаркованный "ВАЗ"
Правоохранители составили на нарушителя административные протоколы по 2 статьям:
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения,
- нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.
К счастью, никто из людей не пострадал в результате инцидента.
В Харьковской области автомобиль влетел в магазин
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