В Харьковской области пьяный водитель влетел в 2 машины и магазин: фото с места происшествия

В городе Лозовая Харьковской области 11 декабря произошло тройное ДТП. Его виновником стал пьяный 32-летний водитель KIA.

Пьяный водитель ехал на большой скорости

Информация о ДТП поступила правоохранителям в 08:19. Известно, что правонарушитель ехал на большой скорости и хотел повернуть налево на заправку.

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Водитель не заметил автомобиль "Лада", который ехал по своей полосе. В результате произошло столкновение. В результате Киа отбросило в сторону магазина. Во время этого машина повредила припаркованный "ВАЗ".



Пьяный водитель повредил припаркованный "ВАЗ"

Правоохранители составили на нарушителя административные протоколы по 2 статьям:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения,

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

К счастью, никто из людей не пострадал в результате инцидента.



В Харьковской области автомобиль влетел в магазин

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