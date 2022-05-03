Из 6500 человек осталось менее 200: ужасающие последствия вторжения России в Слатино

Российские убийцы атакуют Харьковщину с первого дня полномасштабной войны. Они беспощадно уничтожают поселок Слатино.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Он опубликовал фото и видео из уничтоженного населенного пункта.

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"Из 6,5 тысячи человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей", – написал Синегубов.

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"Русский мир" принес руины

Глава ОВА отметил, что из-за постоянных обстрелов человеческие дома, магазины и вся гражданская инфраструктура практически полностью разрушена. Даже вокзал, переживший Вторую мировую войну и германскую оккупацию, разрушили россияне.

Состоятельный поселок враг превратил в почти сплошные руины,

– заявил Синегубов.

Нет воды и газа

По словам Синегубова, в Слатино пока нет газа, воды, электричества. Есть проблемы с перебоями со связью. Среди погибших и много раненых.

"Захватчики дорого заплатят за все свои преступления в Украине! Все разрушенные оккупантами города и села – отстроим!", – подчеркнул глава ОВА.



Российские убийцы уничтожают инфраструктуру Харьковщины / Фото с телеграма Олега Синегубова



Руины, покинувшие россияне / Фото с телеграма Олега Синегубова



Вокзал в Слатино / Фото с телеграма Олега Синегубова