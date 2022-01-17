Мужчина на Харьковщине предложил НАТО свой земельный участок для военной базы

Олег Марченко написал на имя Йенса Столтенберга заявление, в котором предложил собственный земельный участок для размещения военной базы НАТО. Он готов передать 8,13 га в Харьковской области на безвозмездной основе.

Таким образом, мужчина сообщил о своем желании присоединиться к Североатлантическому альянсу. Соответствующую фотокопию документа обнародовали в социальных сетях 16 января.

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Я, Марченко Олег Викторович, гражданин Украины, хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности земельный участок площадью 8,13 гектара для размещения сил на нем военной базы Альянса,

– написал украинец.

Харьковчанин предложил НАТО свой земельный участок / Фотокопия из телеграма "Оперативный ВСУ"

Вступление Украины в НАТО: коротко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ожидает расширения сотрудничества.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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