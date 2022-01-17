Таким чином чоловік повідомив про своє бажання приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Відповідну фотокопію документа оприлюднили у соціальних мережах 16 січня.
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Я, Марченко Олег Вікторович, громадянин України, хочу вступити до блоку НАТО та передати у безкоштовне довічне користування належну мені на праві власності земельну ділянку площею 8,13 гектара для розміщення сил на ній військової бази Альянсу,
– написав українець.
Харків'янин запропонував НАТО свою земельну ділянку / Фотокопія з телеграму "Оперативний ЗСУ"
Вступ України до НАТО: коротко
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.