Таким чином чоловік повідомив про своє бажання приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Відповідну фотокопію документа оприлюднили у соціальних мережах 16 січня.

Читайте також Нова угода: Україна та НАТО посилять співпрацю у сфері кібербезпеки

Я, Марченко Олег Вікторович, громадянин України, хочу вступити до блоку НАТО та передати у безкоштовне довічне користування належну мені на праві власності земельну ділянку площею 8,13 гектара для розміщення сил на ній військової бази Альянсу,

– написав українець.



Харків'янин запропонував НАТО свою земельну ділянку / Фотокопія з телеграму "Оперативний ЗСУ"

Вступ України до НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

НАТО хоче запровадити для Росії потужні санкції: дивіться відео