На линии фронта: ужасные фото разрушений из освобожденного поселка Питомник в Харьковской области

Российские убийцы оставили руины в Питомнике Русско-Лозовского старостинского округа. Там не уцелел ни один дом.

Об этом 21 мая рассказали в Дергачевском городском совете и опубликовали фото того, каким теперь является Питомник.

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"Поселок находится на линии фронта, там не осталось ни одного уцелевшего дома. На фото разрушены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожена российская техника, брошенные оккупантами снаряды и средства провианта", - написали в горсовете.



"Денацифицированный" россиянами магазин / Фото Дергачевского городского совета