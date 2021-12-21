В новогоднюю ночь: как будет работать метро в Харькове

Стал известен график работы метро в новогоднюю ночь в Харькове. Количество часов на праздник увеличат.

Метрополитен будет работать с 31 декабря на 1 января до 3:00. Также создадут расписание для общественного транспорта.

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Как будет работать общественный транспорт

Разработают графики движения 1 января по основным направлениям:

автобусных;

трамвайных;

троллейбусных маршрутов.

От станций метро общественный транспорт будет работать до 4:00.

В новогоднюю ночь харьковским автоперевозчикам предложат пустить пассажирский автотранспорт от станций метро до 4:00 1 января.

Кстати, в Чернигове в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. Он будет курсировать 31 декабря до 23:00 и 1 января от 1:00.

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