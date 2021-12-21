Метрополитен будет работать с 31 декабря на 1 января до 3:00. Также создадут расписание для общественного транспорта.
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Как будет работать общественный транспорт
Разработают графики движения 1 января по основным направлениям:
- автобусных;
- трамвайных;
- троллейбусных маршрутов.
От станций метро общественный транспорт будет работать до 4:00.
Кстати, в Чернигове в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. Он будет курсировать 31 декабря до 23:00 и 1 января от 1:00.
Новый год в Харькове: новости
- В городе вечером 19 декабря засияла новогодняя елка. В центре Харькова также организовали концерт и карнавал.
- Кроме этого, в городе открыли новогоднюю ярмарку. Она будет работать каждый день с 10:00 до 22:00.
- Харьковчане, которые хотят посетить массовые праздничные мероприятия в праздничную ночь, должны иметь COVID-документы.
- Кстати, по предварительным прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января в Харькове будет небольшой снег, а температура будет опускаться до 6 градусов.