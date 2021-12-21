Метрополітен працюватиме з 31 грудня на 1 січня до 3:00. Також створять розклад для громадського транспорту.

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Як працюватиме громадський транспорт

Розроблять графіки руху 1 січня за основними напрямками:

автобусних;

трамвайних;

тролейбусних маршрутів.

Від станцій метро громадський транспорт працюватиме до 4:00.

Зауважимо! У новорічну ніч харківським автоперевізникам запропонують пустити пасажирський автотранспорт від станцій метро до 4:00 1 січня.

До речі, у Чернігові в новорічну ніч працюватиме громадський транспорт. Він курсуватиме 31 грудня до 23:00 та 1 січня від 1:00.

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