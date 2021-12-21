Метрополітен працюватиме з 31 грудня на 1 січня до 3:00. Також створять розклад для громадського транспорту.
Читайте також Киянам пообіцяли збудувати прямий вихід від метро до ВДНГ
Як працюватиме громадський транспорт
Розроблять графіки руху 1 січня за основними напрямками:
- автобусних;
- трамвайних;
- тролейбусних маршрутів.
Від станцій метро громадський транспорт працюватиме до 4:00.
До речі, у Чернігові в новорічну ніч працюватиме громадський транспорт. Він курсуватиме 31 грудня до 23:00 та 1 січня від 1:00.
Новий рік в Харкові: новини
- У місті ввечері 19 грудня засяяла новорічна ялинка. В центрі Харкова також організували концерт і карнавал.
- Окрім цього, в місті відкрили новорічний ярмарок. Він працюватиме кожного дня із 10:00 до 22:00.
- Харків'яни, які хочуть відвідати масові святкові заходи у святкову ніч, повинні мати COVID-документи.
- До речі, за попередніми прогнозами синоптиків, в ніч із 31 грудня на 1 січня в Харкові буде невеликий сніг, а температура опускатиметься до 6 градусів.