Про амбітні плани повідомив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. За його словами, на проєкт заклали кошти у міському бюджеті на наступний рік.

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Як зараз добираються від підземки до ВДНГ

Зараз відвідувачам ВДНГ після виходу з метро потрібно перейти наземним пішохідним переходом, а згодом спуститися ще й у підземний.

Під час будівництва станції метро "Виставковий центр" планувалося, що вона матиме чотири виходи.

Однак через брак коштів спорудили лише три.

З 2011 року останній так і не збудували.



Будувати новий вихід почнуть уже в 2022 році / Фото Євгена Мушкіна

Текст публікації Євгена Мушкіна:

Прямий вихід із метро до центрального входу ВДНГ почнуть будувати вже наступного року. Депутати Київради сьогодні проголосували за відповідний рядок у міському бюджеті. Це неймовірно гарна новина, пані та панове! Щасливий!

Владе Самойленко, дякую тобі! Окрема подяка людям, які доклали неймовірних зусиль, щоб це стало реальністю. Міло Ковалевська, Володимире Прокопів, дякую вам! Дякую депутатам і чималій кількості працівників міської адміністрації, які підтримали цю ініціативу. Це реальне благо мільйонам відвідувачів Національного експоцентру.