Об амбициозных планах сообщил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин. По его словам, проект заложили средства в городском бюджете на следующий год.

Интересно Уголок чуда и детства: на ВДНХ показали, чем будут удивлять киевлян на Новый год

Как сейчас добираются от подземки до ВДНХ

Сейчас посетителям ВДНХ после выхода из метро нужно перейти по наземному пешеходному переходу, а затем спуститься еще и в подземный.

Во время строительства станции метро "Выставочный центр" планировалось, что у нее будет четыре выхода.

Однако за неимением средств построили всего три.

С 2011 года последний так и не был построен.

Строить новый выход начнут уже в 2022 году / Фото Евгения Мушкина

Текст публикации Евгения Мушкина:

Прямой выход из метро к центральному входу ВДНХ начнут строить уже в следующем году. Депутаты Киевсовета сегодня проголосовали за соответствующую строчку в городском бюджете. Это невероятно хорошая новость, дамы и господа! Счастлив!

Влада Самойленко, спасибо тебе! Отдельное спасибо людям, которые приложили невероятные усилия, чтобы это стало реальностью. Мила Ковалевская, Владимир Прокопов, спасибо! вам Спасибо депутатам и огромному количеству работников городской администрации, поддержавших эту инициативу. Это реальное благо для миллионов посетителей Национального экспоцентра.