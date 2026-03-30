ВСУ взяли в плен россиян во время попытки установить флаг России в селе на Харьковщине
- ВСУ захватили российских военных, которые пытались установить флаг в Кившаровке на Харьковщине.
- Россияне потеряли 4 военных, еще 6 были взяты в плен.
Недавно в отчетах минобороны России появились заявления, что населенный пункт Ковшаровка на Харьковщине "взят". Но реальность оказалась иной.
ВСУ пленили оккупантов, которые пытались установить российский триколор в селе. Об этом сообщили в 43 отдельной механизированной бригаде.
Смотрите также Ожесточенная битва за Константиновку, продвижение врага в сторону Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю
Что происходит в Кившаровке?
В бригаде отметили, что опыт Купянска и Купянска-Узлового так ничему и не научил россиян.
Напомним, что несколько месяцев назад они уже рисовали "победу" в этих населенных пунктах.
Во "взятой" Ковшаровке Россия понесла потери. 4 оккупантов погибли. Еще 6 были взяты в плен – 4 на месте, еще 2 накануне.
Отдельный привет 153 танковом полку: в следующий раз грузите на своих "флаговтикеров" больше боекомплекта и провианта – нашим ребятам надо чем-то кормить пленных,
– обратились в 43 ОМБр к россиянам.
Какова ситуация на Харьковщине?
Россияне пытались прорвать оборону на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Они атаковали вблизи Чугуновки.
Между тем в Купянске российские оккупанты остаются, но о российском контроле над городом речь не идет. Захватчики прячутся в подвалах, рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил 24 Каналу.
Также недавно украинская армия продвинулась на юго-запад от Волчанска.