Оккупанты обстреляли дом и больницу в Харькове, также сожгли 5 машин

Россияне каждый день разрушают гражданскую инфраструктуру Харькова. Недавно разрушения потерпел Немышлянский район.

Об этом сообщили 26 июня в Харьковской областной прокуратуре. Уже начались досудебные расследования в трех уголовных производствах, касающихся нарушения законов и обычаев войны.

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Следователи рассказали, что ночью россияне обстреляли Немышлянский район Харькова. Они направили огонь на больницу. Также повредили дом и сожгли 5 автомобилей. Также в этом же районе вражеский снаряд полетел в гаражи.



Один из дворов Харькова / Фото Харьковской областной прокуратуры



Обломок оружия россиян / Фото Харьковской областной прокуратуры



Правоохранители фиксируют преступления российских убийц / Фото Харьковской областной прокуратуры

Также ночью россияне обстреляли поселок городского типа Золотое в Харьковской области. Они повредили 10 домов. На месте уже работают правоохранители. Они передадут материалы дела в Управление СБУ в Харьковской области.

Последний обстрел Харькова

По информации советницы главы Харьковской ОВ Натальи Поповой из-за обстрела в ночь на 26 июня в городе вспыхнули пожары. Местные жители слышали три взрыва. Известно, что пострадали двое гражданских, но информацию это уточняют.

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Последствия обстрела / Фото Харьковской областной прокуратуры



От обстрелов остались воронки / Фото Харьковской областной прокуратуры



Против оккупантов возбудили уголовные дела / Фото Харьковской областной прокуратуры

Обстреляли ядерную установку

Оккупанты в очередной раз атаковали ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове. Здание повреждено, но опасности для окружающей среды нет, радиационный фон в пределах нормы. Объект был переведен в глубокое подкритическое состояние.

"Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрел площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий, – сообщили в Госатомрегулировании.

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