Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове

Ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" кафиры повредили в результате очередного обстрела Харькова. Об этом сообщает Госатомрегулирование.

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В результате обстрелов повреждено:

северную стену пристройки ускорителя

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции

вентиляционную трубу основного здания установки

систему охлаждения клистронной галереи ускорителя

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания

обшивку основного здания установки.

В настоящее время персонал проводит обследование, но работа усложнена из-за угрозы обстрелов. Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий,

– говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, по состоянию на сегодняшний день радиационный фон "Источники нейтронов" находится в пределах нормы.

"Источник нейтронов" постоянно под обстрелами

С начала полномасштабного вторжения России в Украину территория института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов", постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб.

Также существует вероятность новых повреждений "Источники нейтронов" из-за обстрелов со стороны российской армии. Такие действия могут повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.

Харьковщина страдает от оккупантов: последние новости

Ракета кафиров в ночь на 24 июня попала по спортивному комплексу Харькова , где раньше готовили олимпийских чемпионов. Вероятно, ракету россияне выпустили из Белгорода. В результате удара вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. Здание потерпело значительные разрушения.

Только за сутки 23 июня в результате вражеских обстрелов в Харьковской области вспыхнуло 16 пожаров . От огня пострадали 4 человека, в том числе в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. Россияне били по частным и хозяйственным объектам, автомобилям, административным зданиям и тому подобное.

Чугуев на Харьковщине под постоянными обстрелами они не прекращаются, а только усиливаются. Люди в городе каждый день слышат сигналы воздушной тревоги и взрывы вражеских ракет. Потому мэр города призвала людей с детьми временно уехать.

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