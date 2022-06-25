Росіяни знову обстріляли ядерну установку в Харкові

Ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" окупанти пошкодили у результаті чергового обстрілу Харкова. Про це повідомляє Держатомрегулювання.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено:

північну стіну прибудови прискорювача

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції

вентиляційну трубу основної будівлі установки

систему охолодження клістронної галереї прискорювача

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення

обшивку основної будівлі установки.

Наразі персонал проводить обстеження, але робота ускладнена через загрозу обстрілів. Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій,

– йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначається, станом на зараз радіаційний фон "Джерела нейтронів" перебуває в межах норми.

"Джерело нейтронів" постійно під обстрілами

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну територія інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється та піддається бомбардуванню зі сторони російських військ. Інфраструктурі інституту вже нанесені катастрофічні збитки.

Також існує ймовірність нових пошкоджень "Джерела нейтронів" через обстріли з боку російської армії. Такі дії можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки.

Харківщина потерпає від окупантів: останні новини

Ракета окупантів у ніч проти 24 червня влучила по спортивному комплексу Харкова, де раніше готували олімпійських чемпіонів. Ймовірно, ракету росіяни випустили з Бєлгорода. Унаслідок удару спалахнула пожежа, яка охопила площу у 200 квадратних метрів. Будівля зазнала значних руйнувань.

Лише за добу 23 червня унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загалом спалахнуло 16 пожеж. Від вогню постраждали 4 людей, зокрема у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Росіяни гатили по приватних та господарських об'єктах, автомобілях, адміністративних будівлях тощо.

Чугуїв на Харківщині під постійними обстрілами – вони не припиняються, а лише посилюються. Люди у місті щодня чують сигнали повітряної тривоги та вибухи ворожих ракет. Тому мер міста закликала людей з дітьми тимчасово виїхати.

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