Соответствующую информацию сообщили местные жители. Также есть данные о раненых.

Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове: повреждено здание

В Харькове снова "прилеты": есть раненые

Россия снова атаковала Харьков в ночь на 26 июня. Известно, что:

в 22:44 25 июня в городе прозвучат сирены;

уже ориентировочно в 22.56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города.

Впоследствии 23:45 был отбой воздушной тревоги, однако в 00:14 26 июня сирены снова включили. В то же время раздались новые взрывы на северо-востоке Харькова. О взрывах сообщили местные жители, которые рассказали, что:

раздалось три взрыва от российских ракет;

начался пожар.