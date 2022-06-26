Соответствующую информацию сообщили местные жители. Также есть данные о раненых.
Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове: повреждено здание
В Харькове снова "прилеты": есть раненые
Россия снова атаковала Харьков в ночь на 26 июня. Известно, что:
- в 22:44 25 июня в городе прозвучат сирены;
- уже ориентировочно в 22.56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города.
Впоследствии 23:45 был отбой воздушной тревоги, однако в 00:14 26 июня сирены снова включили. В то же время раздались новые взрывы на северо-востоке Харькова. О взрывах сообщили местные жители, которые рассказали, что:
- раздалось три взрыва от российских ракет;
- начался пожар.
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