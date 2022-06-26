Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Також є дані про поранених.
Зауважте Росіяни знову обстріляли ядерну установку в Харкові: пошкоджено будівлю
У Харкові знову "прильоти": є поранені
Росія знову атакувала Харків у ніч проти 26 червня. Відомо, що:
- о 22:44 25 червня у місті пролунати сирени;
- вже орієнтовно о 22:56 місцеві мешканці повідомили про вибухи в Індустріальному районі міста.
Згодом 23:45 був відбій повітряної тривоги, проте вже о 00:14 26 червня сирени знову увімкнули. Водночас, пролунали нові вибухи на північному сході Харкова. Про вибухи повідомили місцеві жителі, які розповіли, що:
- пролунало три вибухи від російських ракет;
- почалась пожежа.
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