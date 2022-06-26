Об этом сообщили 26 июня в Харьковской областной прокуратуре. Уже начались досудебные расследования в трех уголовных производствах, касающихся нарушения законов и обычаев войны.
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Следователи рассказали, что ночью россияне обстреляли Немышлянский район Харькова. Они направили огонь на больницу. Также повредили дом и сожгли 5 автомобилей. Также в этом же районе вражеский снаряд полетел в гаражи.
Один из дворов Харькова / Фото Харьковской областной прокуратуры
Обломок оружия россиян / Фото Харьковской областной прокуратуры
Правоохранители фиксируют преступления российских убийц / Фото Харьковской областной прокуратуры
Также ночью россияне обстреляли поселок городского типа Золотое в Харьковской области. Они повредили 10 домов. На месте уже работают правоохранители. Они передадут материалы дела в Управление СБУ в Харьковской области.
Последний обстрел Харькова
По информации советницы главы Харьковской ОВ Натальи Поповой из-за обстрела в ночь на 26 июня в городе вспыхнули пожары. Местные жители слышали три взрыва. Известно, что пострадали двое гражданских, но информацию это уточняют.
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Последствия обстрела / Фото Харьковской областной прокуратуры
От обстрелов остались воронки / Фото Харьковской областной прокуратуры
Против оккупантов возбудили уголовные дела / Фото Харьковской областной прокуратуры
Обстреляли ядерную установку
Оккупанты в очередной раз атаковали ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове. Здание повреждено, но опасности для окружающей среды нет, радиационный фон в пределах нормы. Объект был переведен в глубокое подкритическое состояние.
"Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрел площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий, – сообщили в Госатомрегулировании.