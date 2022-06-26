Про це 26 червня повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Вже розпочали досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, які стосуються порушення законів та звичаїв війни.

До теми Удари по Києву – ще один прояв варварства Росії, – Байден

Слідчі розповіли, що вночі росіяни обстріляли Немишлянський район Харкова. Вони скерували вогонь на лікарню. Також пошкодили будинок та спалили 5 автомобілів. Також у цьому ж районі ворожий снаряд поліцив у гаражі.



Одне з подвір'їв Харкова / Фото Харківської обласної прокуратури



Уламок зброї росіян / Фото Харківської обласної прокуратури



Правоохоронці фіксують злочини російських вбивць / Фото Харківської обласної прокуратури

Також вночі росіяни обстріляли селище міського типу Золоте у Харківській області. Вони пошкодили 10 людських домівок. На місці вже працюють правоохоронці. Вони передадуть матеріали справи до Управління СБУ в Харківській області.

Останній обстріл Харкова

За інформацією радниці голови Харківської ОВА Наталії Попової через обстріл у ніч проти 26 червня у місті спалахнули пожежі. Місцеві жителі чули три вибухи. Відомо, що постраждали двоє цивільних, але інформацію це уточнюють.

До речі Це тероризм, – переможець "Голосу країни" розповів, як живе окупована Харківщина



Наслідки обстрілу / Фото Харківської обласної прокуратури



Від обстрілів залишилися вирви / Фото Харківської обласної прокуратури



Проти окупантів порушили кримінальні справи / Фото Харківської обласної прокуратури

Обстріляли ядерну установку

Окупанти вкотре атакували ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Будівля пошкоджена, але небезпеки для довкілля наразі немає, радіаційний фон в межах норми. Об'єкт перевели у глибокий підкритичний стан.

"Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій, – повідомили у Держатомрегулюванні.

Зверніть увагу – окупанти хочуть вбити українців у Харкові: дивіться відео