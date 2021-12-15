Осталась одна экспертиза: дело 16-летнего Николая Харьковского вскоре передадут в суд

Полицейские и прокуроры почти готовы закончить расследование в отношении подростка, совершившего смертельное ДТП в Харькове. Нетрезвый 16-летний Николай Харьковский влетел в Chevrolet на своем Infinity вечером 26 октября.

По словам адвоката потерпевших Игоря Черняка, в деле осталось дождаться лишь выводов одной экспертизы – касаемо технического состояния машин. Уже после этого дело могут передать в суд для рассмотрения по существу.

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Юрист прогнозирует, что направление материалов может состояться до конца декабря или в начале 2022 года.

Адвокаты Харьковского говорят о неисправности тормозов

Черняк отметил, что все упреки защиты подозреваемого относительно распространения информации, которая является тайной следствия, неуместны. Все данные по экспертизам или состоянию следствия, которые предоставляли журналистам юристы, были согласованы со следователем.

Адвокатам Харьковского все материалы дела предоставят согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Любые упреки о том, каким образом мы получили доступ к этой информации или о том, что эта информация содержит тайну следствия, неуместны. Информация, которую я как адвокат распространяю, всегда дается после вопроса к следователю, не является ли она тайной следствия и распространение которой может нанести вред,

– подчеркнул Черняк.

Экспертиза по исправности машин, попавших в ДТП, нужна для того, чтобы адвокаты Харьковского не могли апеллировать к тому, что элитная машина виновника аварии была якобы с неисправными тормозами.

Что известно об аварии с участием 16-летнего подростка в Харькове

На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября автомобиль Николая Харьковского на скорости 180 километров в час пролетел перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet.

Владелец "американца" погиб на месте происшествия, а пассажиров Infinity разбросало по дороге. Они до сих пор находятся в больнице.

Сам харьковский в ДТП почти не пострадал. Он вылез из покореженной машины и рассказывал всем, что избежит наказания.

Суд решил, что Харьковский должен пробыть в СИЗО без права внесения залога.

Отец подростка утверждает, что его сын не виноват, а также говорит, что "ребенок мог спокойно свалить с места".

Адвокат парня сначала говорила, что он не помнит, находился ли за рулем. Однако впоследствии Харьковский признался, что является виновником ДТП. Впрочем, его пребывание за рулем подтвердили результаты экспертизы.

7 декабря стало известно, что психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым.

Отныне адвокаты и сам виновник ДТП рассказывают о том, что в машине были неисправны тормоза.

Если вину Харьковского признают в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы. 8 лет могут дать за смертельную аварию, а еще 2 – за стрельбу в супермаркете, наказание за которую было условным. В Генпрокуратуре уже заявили, что будут требовать для злоумышленника лишь 7 лет тюрьмы, поскольку он является несовершеннолетним.