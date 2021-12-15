За словами адвоката потерпілих Ігоря Черняка, у справі залишилося дочекатися лише висновків однієї експертизи – щодо технічного стану машин. Вже після цього справу можуть передати до суду для розгляду по суті.

Дивіться також Підліток, який скоїв у Харкові смертельну ДТП, їхав зі швидкістю 180 кілометрів за годину

Юрист прогнозує, що скерування матеріалів може відбутися до кінця грудня або на початку 2022 року.

Адвокати Харківського кажуть про несправність гальм

Черняк наголосив на тому, що всі закиди захисту підозрюваного щодо розповсюдження інформації, яка є таємницею слідства, є недоречними. Всі дані щодо експертиз або стану слідства, які надавали журналістам правники, були погоджені зі слідчим.

Адвокатам Харківського всі матеріали справи нададуть згідно з кримінально-процесуальним кодексом.



Будь-які закиди про те, яким чином ми отримали доступ до цієї інформації або про те, що ця інформація містить таємницю слідства, недоречні. Інформація, яку я як адвокат поширюю, завжди дається після запитання до слідчого, чи не є вона таємницею слідства та розповсюдження якої може завдати шкоди,

– підкреслив Черняк.

Експертиза щодо справності машин, які потрапили у ДТП, потрібна для того, аби адвокати Харківського не могли апелювати до того, що елітна автівка винуватця аварії була нібито з несправними гальмами.

Що відомо про аварію за участю 16-річного підлітка у Харкові

На проспекті Гагаріна у Харкові 26 жовтня автомобіль Миколи Харківського на швидкості 180 кілометрів на годину пролетів перехрестя на червоне світло та врізався у Chevrolet.

Власник "американця" загинув на місці події, а пасажирів Infinity розкидало по дорозі. Вони досі перебувають у лікарні.

Сам Харківський у ДТП майже не постраждав. Він виліз з понівеченої машини та розповідав всім, що уникне покарання.

Суд вирішив, що Харківський має пробути у СІЗО без права внесення застави.

Батько підлітка стверджує, що його син не винен, а також каже, що "дитина могла спокійно звалити з місця".

Адвокатка хлопця спочатку казала, що він не пам'ятає, чи перебував за кермом. Однак згодом Харківський зізнався, що є винуватцем ДТП. Втім, його перебування за кермом підтвердили результати експертизи.

7 грудня стало відомо, що психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним.

Відтепер адвокати та сам винуватець ДТП розповідають про те, що у машині були несправні гальма.

Якщо провину Харківського визнають у суді, йому загрожує до 10 років тюрми. 8 років можуть дати за смертельну аварію, а ще 2 – за стрілянину у супермаркеті, покарання за яку було умовним. У Генпрокуратурі вже заявили, що вимагатимуть для зловмисника лише 7 років тюрми, оскільки він є неповнолітнім.