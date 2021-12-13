Подросток, совершивший в Харькове смертельное ДТП, ехал со скоростью 180 километров в час
Источник:Суспільне
В Одессе в конце октября 16-летний подросток на Infiniti вызвал смертельное ДТП. Выяснилось, что парень тогда мчался со скоростью в 180 километров в час.
Результаты автотехнической экспертизы в фейсбуке опубликовал представитель потерпевших по делу Игорь Черняк. Однако впоследствии он удалил сообщение.
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Скорость, с которой ехал водитель Infiniti
Во время проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 километров в час,
– написал Черняк.
К слову, в день аварии полиция предварительно сообщала, что Infiniti двигался со скоростью более 100 километров в час.
Текст сообщение Игоря Черняка / Скриншот Суспільного
Смертельная авария в Харькове с участием подростка: главное
- На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября автомобиль 16-летнего подростка пролетел перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet.
- В результате водитель другой машины погиб на месте происшествия, а пассажиры виновника аварии попали в больницу с различными повреждениями.
- На месте инцидента парень вел себя крайне вызывающе и говорил, что избежит наказания. Но все же попал в СИЗО без права внесения залога.
- Его отец заявил, что сын не виновен, однако впоследствии тоже стал фигурантом производства.
- 19 ноября подросток признал свою вину. Его пребывание за рулем подтвердили результаты экспертизы.
- А 7 декабря стало известно, что психиатрическая экспертиза признала Харьковского вменяемым.
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