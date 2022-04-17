В частности, не смогли спасти и 7-месячного малыша, получившего тяжелые травмы. А медики по состоянию на 16 апреля оказывают помощь еще 29 пострадавшим людям.

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Россия била системами залпового огня

Обстрелянный район более известен как ХТЗ. В прокуратуре сообщили, что его атаковали системами залпового огня "Ураган". В результате в общей сложности пострадали 35 человек. Впоследствии стало известно, что раненых стало больше на 7 человек.

Русские обстрелы повредили ряд жилых домов. Это произошло посреди дня, когда многие вышли на прогулку.

Была хорошая погода, солнце светило. Здесь начался шум и последовали взрывы. Я увидела троих мальчиков, которые играли и сразу погибли. Люди начали падать на землю,

– рассказала одна из потерпевших.

Эта женщина сейчас находится в больнице, поскольку получила тяжелое ранение ноги. Врачи вспоминают, что это был тяжелый день, поскольку украинские военные начали сразу привозить очень много пострадавших граждан.