Ударили беспилотниками: удар врага по Ракитному унес жизни двух человек

Днем 3 июня российские войска нанесли удар беспилотниками по Харьковской области. Под прицелом оказалось село Ракитное Нововодолажской громады.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Какие последствия удара по Ракитному?

Около 12 утра 3 июня стало известно, что российские беспилотники ударили по селу Ракитное Нововодолажской общины.

По предварительной информации погибли два человека, еще трое получили ранения.

Впоследствии в ОВА уточнили, что количество пострадавших возросло до шести, среди них – 17-летний парень. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, дроны попали по территории фермерского хозяйства. В результате удара в селе вспыхнул пожар – огонь охватил частный жилой дом, запасы сена и хозяйственную постройку.

Синегубов сообщил, что сейчас на месте событий работают экстренные службы.

Напомним, несколько ранее враг обстрелял Харьков – за помощью к медикам обратилось шесть человек, в частности мужчины в возрасте 18, 66, 68 лет и женщина 58 лет получили взрывные травмы и ранения стеклом, а 53-летний мужчина и 75-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

В результате попадания дрона по Основянскому району произошло возгорание обломков аппарата.

Два попадания БпЛА зафиксировали в Холодногорском районе Харькова. Там вспыхнула машина.

Также пожар из-за удара дрона занялся в поселке Коротич Песочинской громады.