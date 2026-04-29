Россия приготовила по АЗС в Харькове

Россия атаковала, по меньшей мере, четыре района Харькова с помощью ударных беспилотников. В одном из них во вражеский удар попала автозаправочная станция.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Какие последствия атаки на Харьков?

Городской голова сообщил о ряде попаданий в Основянском, Слободском, Немышлянском и Индустриальном районах Харькова. В последнем из них российский беспилотник ударил по автозаправочной станции.

Попадание вражеского беспилоника "Молния" по АЗС в Индустриальном районе Харькова. Последствия уточняются,

– написал он.

Информацию о погибших или пострадавших в этом районе по состоянию на момент публикации не обнародовали. Пока дополнительных деталей этого удара местные власти не указывают. Очевидно, подробности будут впоследствии.

Что известно о повреждениях других районов?

Раньше сообщали, что в Основянском районе повреждено остекление садового центра гипермаркета, а также два автобуса и легковой автомобиль. В то же время в Слободском районе выбиты окна в многоэтажках.

Также в этом районе на открытой территории загорелись деревья. В Немышлянском районе зафиксировано попадание, пострадал 1 человек, повреждены окна и крыши не менее 25 частных домов в этой части города.

Где еще фиксируют последствия атаки?

Для ночной атаки россияне применили 171 ударный беспилотник, еще 154 из них удалось сбить или ликвидировать силы противовоздушной обороны. Несмотря на это, 12 дронов попали на 10 локациях, также зафиксировали падение обломков.